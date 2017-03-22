В США изобрели автомобиль-трансформер, которому не страшны пробки





Внедорожник-трансформер оказался вдвое тяжелее стандартного Jeep Cherokee. К сожалению, пока нет разговоров о том, чтобы запустить инновационный автомобиль в серийное производство. "Автомобиль будущего" сконструировали для рекламы технологии Hum, которая объединяет в себе функции сигнализации, GPS-трекера и ЭРА-ГЛОНАСС.

Траспортное средство, созданное по заказу сотового оператора Verizon, незаменимо в пробках. Модель представляет собой модифицированный Jeep Cherokee, сообщает Mashable.