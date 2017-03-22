В США изобрели автомобиль-трансформер, которому не страшны пробки
22 марта 2017, 14:26
К сожалению, пока нет разговоров о том, чтобы запустить инновационный автомобиль в серийное производство.
Представители компании Thinkmodo сконструировали инновационный автомобиль-трансформер, который способен "вырастать" по нажатию кнопки, передает Вести.ru.
Траспортное средство, созданное по заказу сотового оператора Verizon, незаменимо в пробках. Модель представляет собой модифицированный Jeep Cherokee, сообщает Mashable.
Внедорожник-трансформер оказался вдвое тяжелее стандартного Jeep Cherokee. К сожалению, пока нет разговоров о том, чтобы запустить инновационный автомобиль в серийное производство. "Автомобиль будущего" сконструировали для рекламы технологии Hum, которая объединяет в себе функции сигнализации, GPS-трекера и ЭРА-ГЛОНАСС.
Фото: Авто.Вести
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