Сондерс: "Я готов ждать, но не долго"

Бой британца и казахстанца может пройти в июне в Казахстане.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс в очередной раз в оскорбительной форме обратился к казахстанскому боксеру Геннадию Головкину, сообщает Vesti.kz.





"Я готов ждать, но не долго. Не собираюсь просиживать в ожидании точки G. Мне нужен бой скоро", - написал в своем твиттере Сондерс.







@TomLoeffler1@GGGBoxing I'm ready waiting but not for to long can't sit about waiting for the G spot )need to fight soon 💯👌💨#ReadyNow! pic.twitter.com/d4SLDzAgzc — billyjoesaunders (@bjsaunders_) 21 марта 2017 г.





Напомним, что британец и прежде нелицеприятно отзывался о GGG. Например, он называл казахстанца "скучной крысой", а также грозился надрать его "мелкую задницу".





Отметим, что следующий бой Геннадий Головкин может провести в июне в Казахстане. Официально имя соперника не называлось. Но предположительно им станет Билли Джо Сондерс.





34-летний Головкин на данный момент владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 27-летнего Сондерса.





Фото: boxingscene.com



