Сондерс: "Я готов ждать, но не долго"

22 марта 2017, 14:42

Бой британца и казахстанца может пройти в июне в Казахстане.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс в очередной раз в оскорбительной форме обратился к казахстанскому боксеру Геннадию Головкину, сообщает Vesti.kz.

"Я готов ждать, но не долго. Не собираюсь просиживать в ожидании точки G. Мне нужен бой скоро", - написал в своем твиттере Сондерс.



Напомним, что британец и прежде нелицеприятно отзывался о GGG. Например, он называл казахстанца "скучной крысой", а также грозился надрать его "мелкую задницу".

Отметим, что следующий бой Геннадий Головкин может провести в июне в Казахстане. Официально имя соперника не называлось. Но предположительно им станет Билли Джо Сондерс.

34-летний Головкин на данный момент владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 27-летнего Сондерса.

Фото: boxingscene.com


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