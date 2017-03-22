Бердыбек Сапарбаев поздравил актюбинцев с Наурыз-мейрамы

Глава региона выступил с поздравительной речью, в которой отметил, что Наурыз стирает все национальные границы и устраняет разногласия.

В Актюбинской области проходит масштабное празднование Наурыз мейрамы. Главные праздничные торжества проходят в парке имени Первого Президента, передает Zakon.kz.





Здесь же радость праздника Наурыз с актюбинцами разделил аким области Бердыбек Сапарбаев. Глава региона выступил с поздравительной речью, в которой отметил, что Наурыз стирает все национальные границы и устраняет разногласия.













"Со дня провозглашения Независимости нашей страны мы стали широко отмечать древний праздник Наурыз. Сегодня, несмотря на холод, здесь собрались тысячи людей разных национальностей, и это в очередной раз демонстрирует, что казахстанцы, несмотря на разные нации и религии, живут как единая семья. Единство, стабильность, дружба, мир и согласие - это наше главное богатство, ставшее возможным благодаря мудрой политике мира и согласия Президента Нурсултана Назарбаева. Благодаря взвешенному курсу Главы государства Казахстан добился успехов, стал узнаваемым и приобрел весомый авторитет. Несмотря на экономические, политические трудности руководство страны принимает меры для того, чтобы обеспечить рост благосостояния жителей Казахстана. Мы, актюбинцы, достойно встречаем праздник Наурыз, завершив 2016 год ростом всех основных социально-экономических показателей. В преддверии Наурыза, впервые за долгие годы, в Актобе было сдано общежитие для молодых работников социальной сферы и работа по строительству социальных, культурных объектов во благо актюбинцев будет продолжена. От имени руководства области поздравляю с праздником Наурыз, желаю каждому здоровья, мира, добра и благополучия", - обратился с теплыми пожеланиями аким области Бердыбек Сапарбаев к актюбинцам.













Мероприятия, посвященные «Наурыз мейрамы» в регионе были начаты в середине марта. Всего организовано свыше 1000 мероприятий. 22 марта в каждом населенном пункте области проходят народные гулянья. Только в Актобе на 7 площадях и 5 сельских округах города будут установлено более 75 нарядных юрт с национальным убранством, организованы праздничная программа, демонстрация национальных обрядов и традиций, конкурсы, спортивные игры. Самый большой в Актобеюрточный поселок организован в парке имени Первого Президента: на проспекте Абилкайыр-хана от ул. Г.Жубановой до 11 микрорайона предприятиями города установлено 30 нарядных юрт. Гостей праздника 66 ресторанов и кафе бесплатно угощают национальными блюдами. В общей сложности, для угощения горожан подготовлено 5 тонн баурсаков и 7 тысяч литров наурыз көже.













Отметим, что по инициативе Бердыбека Сапарбаева актюбинцы с 31 марта по 15 апреля проводят праздничные мероприятия, посвященные Наурызу, в приграничных с нашим регионом областях России.













Свои делегации для организации празднеств направляют Айтекебийский, Каргалинский, Хобдинский, Мартукский, Хромтаускийрайоны, а также г. Актобе. Так, 21 марта творческие работники областной филармонии, казахский камерный хордали концерт в г. Соль-Илецк Оренбургской области. В нескольких населенных пунктах России будут установлены праздничные юрты, организованы театрализованные представления, спортивные игры, ярмарки сельскохозяйственной продукции, тематические выставки.































































































