Метеорологи предупредили об экстремальных погодных явлениях в 2017 году

По данным синоптиков, в 2016 году глобальная температура достигла рекордного показателя, продолжили расти уровень мирового океана и концентрация углекислого газа в атмосфере. И в текущем году эти тенденции будут только усиливаться.

По словам директора Всемирной программы исследований климата Дэвида Карлсона, сегодня по всей планете наблюдаются значительные изменения, которые выходят за рамки понимания метеорологов. "Сейчас мы столкнулись с чем-то совершенно новым", — подчеркнул он.

Уже в начале 2017 года было зафиксировано большое количество необычных погодных явлений. В частности, только в феврале на территории США зарегистрировали свыше 11 тысяч температурных рекордов, говорится в докладе.





Ранее сообщалось, что температуры в мировом океане на сегодняшний день сравнялись со значениями, характерными для последнего межледникового периода, самого теплого отрезка за последние 800 тысяч лет, что указывает на очень серьезный и быстрый характер климатических изменений.