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Хакеры пригрозили стереть данные миллионов устройств Apple

22 марта 2017, 16:16

Apple пока не комментирует ситуацию.


Хакеры потребовали от компании Apple выкуп в размере 75 тысяч долларов, в противном случае они грозятся стереть данные 300 миллионов аккаунтов по всему миру, сообщает Lenta.ru.

Группировка называет себя Turkish Crime Family и утверждает, что может обнулить миллионы iPhone и iPad, если до 7 апреля не получит желаемую сумму. Хакеры требуют 75 тысяч долларов в биткоинах, или виртуальной валюте Ethereum, или 100 тысяч долларов подарочными картами iTunes. Взамен они обязуются удалить все данные, которые позволяют им получить доступ к аккаунтам пользователей.

Motherboard утверждает, что на YouTube опубликовано видео, в котором Turkish Crime Family демонстрируют содержимое одного из взломанных аккаунтов.

В качестве доказательств хакеры отправили журналистам несколько скриншотов с перепиской сотрудника из отдела безопасности Apple. Судя по ним, работник просил их удалить ролик с YouTube и отметил, что компания не выплачивает деньги преступникам. Кроме того, злоумышленники передали изданию данные для входа в аккаунт электронной почты, которая использовалась для связи с Apple.

При этом издание подчеркивает, что взломщики ведут себя непоследовательно и называют цифру в 300 или 559 миллионов взломанных аккаунтов.

Apple пока не комментирует ситуацию.

Фото: Globallookpress.com

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