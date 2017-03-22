В Караганде масштабные шоу в честь Наурыза прошли на пяти площадях одновременно

В честь весеннего праздника карагандинцев и гостей города угощали бесплатным пловом, баурсаками, а также приглашали на чаепитие в юрты.

Главным местом действий стал центральный парк. Впервые за много лет власти перенесли празднование Наурыза с центрального проспекта в пешеходную зону, передает Zakon.kz.





Также массовые гуляния для горожан были организованы перед тремя дворцами культуры и Домом дружбы, расположенными в разных уголках шахтерской столицы.













В честь весеннего праздника карагандинцев и гостей города угощали бесплатным пловом, баурсаками, а также приглашали на чаепитие в юрты.









Сегодня в городе распахнули свои двери 55 юрт, среди которых были и так называемые экскурсионные, то есть те, в которых демонстрировались экспонаты из местного краеведческого музея и работали экскурсоводы. Об истории края можно было узнать и на «Электронной аллее», где молодежь со смартфонами считывала выставленные QR-коды и получала информацию о главных исторических событиях.









Организаторы позаботились и о детском досуге – в парке работали аттракционы, были организованы спортивные состязания, катания на лошадях, а ростовые куклы участвовали во всех мероприятиях.









Праздник на главной сцене открыл недавно назначенный аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Глава региона отметил, что рад возможности поздравить земляков с главным весенним праздником:





"День, который в природе символизирует обновление, для нашей страны стал особенным. Не так давно Казахстан открыл новую страницу своей истории – по инициативе главы государства началось обновление всех сфер жизни казахстанского общества. У всех проводимых реформ есть ориентир на один простой результат: чтобы каждый гражданин имел возможность сказать: «Я счастлив, что мне повезло родиться и жить именно в этой стране!». С праздником Наурыз, пусть обновление принесет в жизнь каждого из вас только добрые перемены. Пусть в ваших домах царит любовь, благополучие, удача и достаток. Мира каждой семье, большого будущего нашим детям!".









Местные артисты подготовили получасовой мюзикл о сотворении мира и появлении весны, в постановке приняли участие больше 600 человек, среди которых замечены и профессиональные актеры, и юные артисты. Зрители тепло встретили праздничный мюзикл, после которого на сцене начался большой концерт, который продлился до самого вечера.



























