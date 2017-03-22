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Павлодарцы с размахом празднуют Наурыз

22 марта 2017, 17:00

В Павлодаре народные гуляния в честь Наурыза собрали несколько тысяч человек.


Праздник начался с театрализованного представления на Центральной площади города, главным героем которого стал Кыдыр-ата. После на главной городской сцене для павлодарцев выступили группы «Улытау», «Асыл», Гульнур Оразымбетова, Ардак Аликешев и многие другие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Кроме того, в центре города установили юрты, в которых можно было познакомиться с бытом и культурой кочевого народа. В них же народные умельцы, работающие с деревом, металлом и кожей, представили свои работы.



На спортивной площадке играли в национальные игры: выбивали на меткость асыки, проходили по бревну с живым бараном на плечах и с закрытыми глазами сбивали малахай с помощью кнута. Всем гостям предлагали праздничное угощение – наурыз-коже, баурсаки, плов и многое другое.



"Поздравляю вас с пришедшим к нам из глубины веков, но вечно юным праздником весеннего обновления – Наурыз-мейрамы. Это праздник труда и созидания, дружбы и согласия всех казахстанцев, проживающих под одним шаныраком. Он символизирует собой пробуждение природы, ее обновление и расцвет. Искренне желаю всем доброго здоровья, благополучия, мира и согласия, новых трудовых свершений во благо родного края", - обратился ко всем аким Павлодарской области Булат Бакауов.





Глава региона также провел обряд «тусау кесер». Перерезав путы, он подарил мальчику по имени Алан электромобиль.

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