У президента Кыргызстана родился внук
22 марта 2017, 17:03
Сын Алии и Константина появился на свет в эти выходные.
У президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева родился внук. Младшая дочь главы государства Алия Шагиева стала мамой в первый раз, передает 5news.kg.
Сын Алии и Константина появился на свет в эти выходные.
Алия Шагиева вышла замуж в прошлом году. Избранником художницы стал программист из Бишкека по имени Константин.
Фото: 5news.kg
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