Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

У президента Кыргызстана родился внук

22 марта 2017, 17:03

Сын Алии и Константина появился на свет в эти выходные.


У президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева родился внук. Младшая дочь главы государства Алия Шагиева стала мамой в первый раз, передает 5news.kg.

Сын Алии и Константина появился на свет в эти выходные.

Алия Шагиева вышла замуж в прошлом году. Избранником художницы стал программист из Бишкека по имени Константин.

Фото: 5news.kg

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...