Школа возле сирийской Ракки попала под авиаобстрел
22 марта 2017, 17:34
Группа активистов Raqqa is Being Slaughtered Silently ("Ракку тихо уничтожают") передает, что судьба 50 семей, находившихся в здании, неизвестна.
Школа в деревне к западу от сирийского города Ракка, в которой жили беженцы, попала под авиаудар, сообщает Би-би-си.
Базирующийся в Британии Центр мониторига за соблюдением прав человека сообщает, что в результате авиаудара по зданию в аль-Мансуре погибли по меньшей мере 33 человека.
Группа активистов Raqqa is Being Slaughtered Silently ("Ракку тихо уничтожают") передает, что судьба 50 семей, находившихся в здании, неизвестна.
Обе группы утверждают, что авиаудар нанесла возглавляемая США коалиция.
Представители коалиции пока не комментировали эти обвинения, однако ранее они заявили о 19 ударах, нанесенных в районе Ракки в понедельник, включая три удара, "уничтоживших базы ИГ".
Ракка с января 2014 года находится под контролем боевиков "Исламского государства" и считается главным оплотом джихадистов в Сирии. Наступление на город поддерживаемой американской авиацией повстанческой коалиции, в которую входят курдские отряды, началось в ноябре 2016 года.
Из-за боев за Ракку тысячи мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Фото: REUTERS
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