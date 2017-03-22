Фируза Шарипова поднялась в мировом рейтинге

В данный момент Фируза Шарипова занимает 28-ю позицию в своей весовой категории.

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова существенно поднялась в мировом рейтинге по версии авторитетного портала BoxRec, сообщает AllFight.Ru.





В данный момент Фируза Шарипова занимает 28-ю позицию в своей весовой категории. Это произошло после того, как 4 марта казахстанка одержала уверенную победу над хозяйкой ринга Юлией Чернобородовой в Балашихе, Россия.





Для сравнения другие казахстанские боксеры-профи в настоящее время занимают следующие позиции:





1. Геннадий Головкин - 1 место.

2. Жанат Жакиянов - 12.

3. Бейбут Шуменов - 15.

4. Фируза Шарипова - 28.

5. Иса Акбербаев - 35.

6. Канат Ислам - 49.





Напомним, ранее Фируза Шарипова была признана самой красивой и сексуальной девушкой в мире единоборств. Также она вошла в топ-10 самых выдающихся женщин Казахстана.



