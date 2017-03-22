Фируза Шарипова поднялась в мировом рейтинге
22 марта 2017, 18:00
В данный момент Фируза Шарипова занимает 28-ю позицию в своей весовой категории.
Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова существенно поднялась в мировом рейтинге по версии авторитетного портала BoxRec, сообщает AllFight.Ru.
В данный момент Фируза Шарипова занимает 28-ю позицию в своей весовой категории. Это произошло после того, как 4 марта казахстанка одержала уверенную победу над хозяйкой ринга Юлией Чернобородовой в Балашихе, Россия.
Для сравнения другие казахстанские боксеры-профи в настоящее время занимают следующие позиции:
1. Геннадий Головкин - 1 место.
2. Жанат Жакиянов - 12.
3. Бейбут Шуменов - 15.
4. Фируза Шарипова - 28.
5. Иса Акбербаев - 35.
6. Канат Ислам - 49.
Напомним, ранее Фируза Шарипова была признана самой красивой и сексуальной девушкой в мире единоборств. Также она вошла в топ-10 самых выдающихся женщин Казахстана.
Фото: AllFight.Ru
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