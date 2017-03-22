Туры к «Титанику» начала продавать британская компания
22 марта 2017, 18:20
Стоимость билета, включающего погружение на глубину более 3200 метров, превышает 100 тысяч долларов.
В Британии туры к затонувшему «Титанику» начали предлагать туристам. Экзотическое путешествие, начинающееся в Ньюфаундленде, завершается погружением на глубину более 3200 метров, передает Mosaica.ru.
Стоимость одного билета к «Титанику» составляет 105 тысяч долларов. При этом билетов на первый тур к кораблю уже не осталось. По замыслу компании, туристы будут спускаться к легендарному кораблю в специальном батискафе из титана и углеродного волокна.
Погружаться предстоит на глубину более 3200 метров, сообщает CNN. Стоимость восьмидневного тура для одного человека – 105 тысяч долларов. Примерно столько же стоит билет в первом классе лайнера. Отметим, что остатки "Титаника" могут быть уничтожены бактериями-экстремофилами в ближайшие 15-20 лет, считают ученые.
Фото: ru.all-interesting.wikia.com
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