Туры к «Титанику» начала продавать британская компания

В Британии туры к затонувшему «Титанику» начали предлагать туристам. Экзотическое путешествие, начинающееся в Ньюфаундленде, завершается погружением на глубину более 3200 метров, передает Mosaica.ru.





Стоимость одного билета к «Титанику» составляет 105 тысяч долларов. При этом билетов на первый тур к кораблю уже не осталось. По замыслу компании, туристы будут спускаться к легендарному кораблю в специальном батискафе из титана и углеродного волокна.





Погружаться предстоит на глубину более 3200 метров, сообщает CNN. Стоимость восьмидневного тура для одного человека – 105 тысяч долларов. Примерно столько же стоит билет в первом классе лайнера. Отметим, что остатки "Титаника" могут быть уничтожены бактериями-экстремофилами в ближайшие 15-20 лет, считают ученые.





Фото: ru.all-interesting.wikia.com











