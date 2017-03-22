Капитан сборной Канады исподтишка ударил соперника клюшкой между ног
22 марта 2017, 18:49
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Пингвинс". На счету Кросби одна шайба.
Капитан "Питтсбург Пингвинс" и канадской сборной на прошедшем Кубке мира Сидни Кросби ударил нападающего "Баффало Сэйбрс" Райана О'Райлли в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в первом периоде. Кросби подъехал к сопернику сзади и ударил его клюшкой между ног. Эпизод остался без внимания судей.
В конце третьего периода пострадал сам Кросби: канадец лишился двух зубов после удара Эвандера Кейна. Рефери наказали игрока "Сэйбрс" двойным малым штрафом.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Пингвинс". На счету Кросби одна шайба.
Фото: NHL.ru
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