Капитан сборной Канады исподтишка ударил соперника клюшкой между ног

Инцидент произошел в первом периоде. Кросби подъехал к сопернику сзади и ударил его клюшкой между ног. Эпизод остался без внимания судей.





В конце третьего периода пострадал сам Кросби: канадец лишился двух зубов после удара Эвандера Кейна. Рефери наказали игрока "Сэйбрс" двойным малым штрафом.