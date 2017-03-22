Самолет, выполняющий рейс Алматы-Бишкек, в воздухe дал сигнал SOS
22 марта 2017, 19:13
На борту более 50 человек.
Самолет Embraer, выполняющий рейс Алматы-Бишкек KC109 AirAstana, в воздухe, дал сигнал SOS, сообщает Zakon.kz.
Об этом на своей странице в Facebook написал Денис Кривошеев.
"Внимание! Срочно! Самолет Embraer, выполняющий рейс Алматы-Бишкек KC109 AirAstana, в воздухe, дал сигнал SOS. Отказал один из двигателей. Борт возвращается в аэропорт вылета. Все аварийные службы подняты по тревоге. На борту более 50 человек. Выясняю подробности. На посадку идет с одним двигателем", - говорится в сообщении.
Самолет сел благополучно в порту Алматы.
Напомним, 5 марта 2017 года самолет авиакомпании, летевший по маршруту Алматы-Уральск, также дал сигнал бедствия. Тогда экипаж принял решение произвести посадку в Актобе. Через пару дней самолет рейса КС672 маршрута Астана-Алматы совершил экстренную посадку в Алматы по причине отказа одного из двигателя. 8 марта 2017 года на авиарейсе КC877, выполнявшем полет по маршруту Алматы-Атырау, произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолета были 97 пассажиров и 10 членов экипажа.
Фото: zaleskiy.com
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