Самолет, выполняющий рейс Алматы-Бишкек, в воздухe дал сигнал SOS

"Внимание! Срочно! Самолет Embraer, выполняющий рейс Алматы-Бишкек KC109 AirAstana, в воздухe, дал сигнал SOS. Отказал один из двигателей. Борт возвращается в аэропорт вылета. Все аварийные службы подняты по тревоге. На борту более 50 человек. Выясняю подробности. На посадку идет с одним двигателем", - говорится в сообщении.