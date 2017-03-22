Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Самолет, выполняющий рейс Алматы-Бишкек, в воздухe дал сигнал SOS

22 марта 2017, 19:13

На борту более 50 человек.


Самолет Embraer, выполняющий рейс Алматы-Бишкек KC109 AirAstana, в воздухe, дал сигнал SOS, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал Денис Кривошеев.

"Внимание! Срочно! Самолет Embraer, выполняющий рейс Алматы-Бишкек KC109 AirAstana, в воздухe, дал сигнал SOS. Отказал один из двигателей. Борт возвращается в аэропорт вылета. Все аварийные службы подняты по тревоге. На борту более 50 человек. Выясняю подробности. На посадку идет с одним двигателем", - говорится в сообщении.

Самолет сел благополучно в порту Алматы.

Напомним, 5 марта 2017 года самолет авиакомпании, летевший по маршруту Алматы-Уральск, также дал сигнал бедствия. Тогда экипаж принял решение произвести посадку в Актобе. Через пару дней самолет рейса КС672 маршрута Астана-Алматы совершил экстренную посадку в Алматы по причине отказа одного из двигателя. 8 марта 2017 года на авиарейсе КC877, выполнявшем полет по маршруту Алматы-Атырау, произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолета были 97 пассажиров и 10 членов экипажа.

Фото: zaleskiy.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...