В Павлодаре автопатруль задержал нетрезвого водителя

Водителю грозит не только административный штраф и лишение права управления транспортным средством, но и возмещение материального ущерба за повреждение полицейской автомашины.

Около двух часов ночи в Павлодаре на пересечении улиц Щедрина – Большая Обьездная, автопатрулем – 625 Батальона дорожно- патрульной полиции была замечена автомашина Audi 100, которая двигалась на большой скорости, требованию сотрудников полиции водитель не подчинился и попытался скрыться, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД.





Экипаж автопатруля продолжил преследование, включенными специальными звуковыми и световыми сигналами, неоднократно повторял требование об остановке. Однако, водитель на огромной скорости продолжал движение, создавая аварийные ситуации на проезжей части и опасность для окружающих.





Сотрудниками полиции было принято решение блокировать преследуемую автомашину для ее остановки и, развернув служебную автомашину поперек дороги, перекрыть ей путь. Только столкнувшись со служебной автомашиной, повредив ее, водитель остановился.





Водитель автомашины Audi 100 28-летний житель областного центра, нигде не работающий, был освидетельствован и медики констатировали у него среднюю степень алкогольного опьянения.





В отношении водителя Audi 100 возбуждены административные производства за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за управление транспортным средством без документов, за управление транспортным средством без страхового полиса и за невыполнение требований сотрудникам полиции об остановке.





Теперь водителю грозит не только административный штраф и лишение права управления транспортным средством, но и возмещение материального ущерба за повреждение полицейской автомашины.





Фото: Живой Мозырь



