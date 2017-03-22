Назначен новый заместитель руководителя Администрации Президента

Ранее распоряжением Главы государства он был освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Заместителем руководителя Администрации Президента назначен Ондасын Уразалин , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





"Уразалин Ондасын Сеилович назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.





Ранее распоряжением Главы государства он был освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.





Ондасын Уразалин родился в 1963 году в Актобе. Окончил Актюбинский педагогический институт в 1985 и Казахский государственный университет имени аль-Фараби в 1992.





В 2000-2003 гг. был акимом Мугалжарского района. С 2006-2014 занимал должность государственного инспектора, заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан. С мая 2014 года являлся заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.



