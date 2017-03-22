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На Иссыкском озере сошла лавина

22 марта 2017, 19:46

Ранее синоптики делали штормовое предупреждение о возможном сходе лавин.


В Сети появилась информация о сходе лавины, сообщает Zakon.kz.

"На Иссыкском озере сошла лавина, 3 метра высотой! ЧСники говорят, спецтехники нет, не известно когда нас раскопают...", - пишет один из очевидцев на своей странице в Instagram.


Ранее синоптики делали штормовое предупреждение о возможном сходе лавин.

Фото: скриншот

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