На Иссыкском озере сошла лавина
22 марта 2017, 19:46
Ранее синоптики делали штормовое предупреждение о возможном сходе лавин.
В Сети появилась информация о сходе лавины, сообщает Zakon.kz.
"На Иссыкском озере сошла лавина, 3 метра высотой! ЧСники говорят, спецтехники нет, не известно когда нас раскопают...", - пишет один из очевидцев на своей странице в Instagram.
Ранее синоптики делали штормовое предупреждение о возможном сходе лавин.
Фото: скриншот
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