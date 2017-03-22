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В России осудили казахстанца, который избил плачущего младенца

22 марта 2017, 19:50

Мужчина до последнего момента отказывался признать себя виновным. Обвиняемый не согласен с решением суда.


Житель Казанского района Тюменской области отправится в колонию общего режима на 6 лет. Мужчина, приехавший в Россию из Казахстана, несколько раз ударил семимесячную девочку об пол. Это преступление было совершено летом прошлого года, сообщает Megatyumen.ru.

В Казанском районном суде сообщили, что мужчина распивал алкогольные напитки в доме своей сожительницы на глазах ее детей. В какой-то момент плач маленькой девочки взбесил мужчину: он взял семимесячного ребенка за ноги и начал бить его головой об пол. Таким незатейливым способом он собирался успокоить младенца.

В результате маленькую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломами, сообщает «КП-Тюмень».

К слову, после всего вышеперечисленного мужчина угрожал убить свою сожительницу. К счастью, это ему не удалось.

Мужчина до последнего момента отказывался признать себя виновным. Обвиняемый не согласен с решением суда.

Фото: NewTimes.kz

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