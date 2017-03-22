В России осудили казахстанца, который избил плачущего младенца
22 марта 2017, 19:50
Мужчина до последнего момента отказывался признать себя виновным. Обвиняемый не согласен с решением суда.
Житель Казанского района Тюменской области отправится в колонию общего режима на 6 лет. Мужчина, приехавший в Россию из Казахстана, несколько раз ударил семимесячную девочку об пол. Это преступление было совершено летом прошлого года, сообщает Megatyumen.ru.
В Казанском районном суде сообщили, что мужчина распивал алкогольные напитки в доме своей сожительницы на глазах ее детей. В какой-то момент плач маленькой девочки взбесил мужчину: он взял семимесячного ребенка за ноги и начал бить его головой об пол. Таким незатейливым способом он собирался успокоить младенца.
В результате маленькую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломами, сообщает «КП-Тюмень».
К слову, после всего вышеперечисленного мужчина угрожал убить свою сожительницу. К счастью, это ему не удалось.
Мужчина до последнего момента отказывался признать себя виновным. Обвиняемый не согласен с решением суда.
Фото: NewTimes.kz
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