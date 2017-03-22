Казахстанец напал на двух девушек на станции метро в Москве
22 марта 2017, 19:55
У одной потерпевшей диагностирован закрытый перелом правой большеберцовой кости со смещением отломков, у другой - ссадины губы
Несовершеннолетний приезжий из Казахстана напал на двух девушек на станции «Курская» Кольцевой линии столичного метрополитена, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, нетрезвый юноша, находясь на станции метро «Курская», причинил телесные повреждения 19-летней жительнице Подмосковья и 23-летней москвичке.
«У одной потерпевшей диагностирован закрытый перелом правой большеберцовой кости со смещением отломков, у другой - ссадины губы», - уточнил источник.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. По словам собеседника агентства, молодой человек приехал в Москву из Алматы летом 2016 г., чтобы получить профессию актера. Он поступил на первый курс актерского факультета Высшего театрального училища им. М.Щепкина. В отношении студента возбудили уголовное дело о побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Фото: Карта проезда
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