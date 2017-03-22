Казахстанец напал на двух девушек на станции метро в Москве

Как рассказал собеседник агентства, нетрезвый юноша, находясь на станции метро «Курская», причинил телесные повреждения 19-летней жительнице Подмосковья и 23-летней москвичке.





«У одной потерпевшей диагностирован закрытый перелом правой большеберцовой кости со смещением отломков, у другой - ссадины губы», - уточнил источник.





Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. По словам собеседника агентства, молодой человек приехал в Москву из Алматы летом 2016 г., чтобы получить профессию актера. Он поступил на первый курс актерского факультета Высшего театрального училища им. М.Щепкина. В отношении студента возбудили уголовное дело о побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.