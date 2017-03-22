Мировые достопримечательности, снятые с крайне невыгодного ракурса

Знаете, что общего у девушек, не вылезающих из инстаграма, и достопримечательностей? И у тех, и у других имеется самый выгодный ракурс для фото. Скажем, Тадж-Махал постоянно фотографируют так, чтобы на первом плане был бассейн, в котором отражается дворец, а Колизей даже сложно вообразить не со стороны скошенной части стены.









Вид на пирамиду Хеопса с улицы Гизы.









Си-Эн Тауэр в Торонто.









Скульптурой «Родина-мать зовет!» в Волгограде стоит любоваться только со специально отведенных мест.













Индийский Тадж-Махал расположен в бедной провинции и резко контрастирует с ее типичными пейзажами.









Сравнительно недавно статуя Свободы соседствовала с масштабной промзоной.













Не так просто опознать на этой фотографии деловой центр «Москва-Сити».









За всемирно известным индуистским храмовым комплексом Ангкор-Ват в Камбодже плещется болото.









С тыльной стороны к Парфенону подходят какие-то рельсы.









Мост Золотые Ворота лучше фотографировать издалека.









А Лас-Вегас — исключительно ночью и желательно с земли.



