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Мировые достопримечательности, снятые с крайне невыгодного ракурса

22 марта 2017, 20:21

Даже красивым местам нужен правильный ракурс.


Знаете, что общего у девушек, не вылезающих из инстаграма, и достопримечательностей? И у тех, и у других имеется самый выгодный ракурс для фото. Скажем, Тадж-Махал постоянно фотографируют так, чтобы на первом плане был бассейн, в котором отражается дворец, а Колизей даже сложно вообразить не со стороны скошенной части стены.


Вид на пирамиду Хеопса с улицы Гизы.


Си-Эн Тауэр в Торонто.


Скульптурой «Родина-мать зовет!» в Волгограде стоит любоваться только со специально отведенных мест.



Индийский Тадж-Махал расположен в бедной провинции и резко контрастирует с ее типичными пейзажами.


Сравнительно недавно статуя Свободы соседствовала с масштабной промзоной.



Не так просто опознать на этой фотографии деловой центр «Москва-Сити».


За всемирно известным индуистским храмовым комплексом Ангкор-Ват в Камбодже плещется болото.


С тыльной стороны к Парфенону подходят какие-то рельсы.


Мост Золотые Ворота лучше фотографировать издалека.



А Лас-Вегас — исключительно ночью и желательно с земли.

Источник: BigPicture

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