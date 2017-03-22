Если Головкин будет ориентироваться на мой последний бой, то его ждет настоящий шок - Сондерс

Обладатель титула WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО), который может стать следующим соперником казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), не собирается делать каких-то выводов, исходя из выступления GGG в прошедшем поединке против Дэниэла Джейкобса, сообщает Vesti.kz.





Сондерс убежден, что у каждого боксера бывает неудачный вечер, приводя в пример и свой последний бой против Артура Акавова в декабре прошлого года.





"С тех пор, как я стал чемпионом мира, всегда знал, что рано или поздно мне придется столкнуться с одной опасностью - Головкиным. Ни дня не проходило, чтобы я не думал о том, как и что буду делать (в ринге). Говорил и говорю, что его можно победить.





Я не смотрю на его бой с Джейкобсом со словами: "о, да, это делает меня счастливым", потому что одно знаю наверняка - если он будет основываться на моем последнем выступлении и радоваться, то его ждет настоящий шок. Потому что мое последнее выступление было даже не на уровне британской глубинки", - приводит слова Сондерса vRINGe.com со ссылкой на IFL TV.





Напомним, ранее сообщалось о том, что следующим вероятным соперником GGG станет Билли Джо Сондерс. Их бой может состояться в июне в Казахстане. По мнению российского промоутера Владимира Хрюнова, каждый боксер способен заработать по пять миллионов долларов. В то же время британец не прекращает нападки на казахстанца.





Фото: sport-express.ru



