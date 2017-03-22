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В Астану с государственным визитом прибыл президент Узбекистана

22 марта 2017, 21:08

Это первый официальный визит Шавката Мирзиеева в Казахстан в качестве Президента Республики Узбекистан.


Сегодня Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев по поручению Главы государства в аэропорту Астаны встретил прибывшего с государственным визитом в РК Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Высокого гостя также встречали Первый заместитель Премьер-Министра РК А. Мамин, министр иностранных дел К. Абдрахманов, аким г. Астана А. Исекешев, посол Казахстана в РУ Е. Утембаев.

Это первый официальный визит Шавката Мирзиеева в Казахстан в качестве Президента Республики Узбекистан.

В Астане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проведет встречу с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

Фото: primeminister.kz.


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