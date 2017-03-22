Девушка спрятала мертворождённого в морозилку, чтобы не расстраивать семью
22 марта 2017, 21:19
Под присягой девушка рассказала, что привезла замёрзшее зелёное тело дочери, завернув его в одеяло и затем положив в мешок.
23-летнюю жительницу американского города Индианаполис обвинили в убийстве собственного ребёнка, которого она спрятала в коробку из-под обуви и положила в холодильник, сообщает Life.ru.
Чтобы спрятать тело погибшего малыша, Файзах Аль-Хатиб вместе с другими своими родственниками отвезла его на кладбище.
Под присягой девушка рассказала, что привезла замёрзшее зелёное тело дочери, завернув его в одеяло и затем положив в мешок.
Фото: Svopi.ru
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