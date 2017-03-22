Самолет "Эйр Астаны", летевший в Бишкек, вернулся в Алматы





В свою очередь, блогер Денис Кривошеев сообщил , что расследованием этого происшествия займется комиссия. Она же даст точную причину произошедшего.





"Что произошло? Падение давления масла в одном из двигателей, что указывает на технические проблемы с масляной системой двигателя или просто на отсутствие достаточного количества масла в маслобаках двигателя из-за неудовлетворительного технического обслуживания воздушного судна. Но как говорят специалисты, при падении давления масла режим работы двигателя обычно ставят на малый газ, а выключение двигателя производят (или он сам выключается) в случае полного падения давления до нуля", - написал Кривошеев.





Напомним, 5 марта 2017 года самолет авиакомпании, летевший по маршруту Алматы-Уральск, также дал сигнал бедствия . Тогда экипаж принял решение произвести посадку в Актобе. Через пару дней самолет рейса КС672 маршрута Астана-Алматы совершил экстренную посадку в Алматы по причине отказа одного из двигателя. 8 марта 2017 года на авиарейсе КC877, выполнявшем полет по маршруту Алматы-Атырау, произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолета были 97 пассажиров и 10 членов экипажа.



