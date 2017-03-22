Возле британского парламента обстреляли людей
22 марта 2017, 21:55
Полиция рассматривает произошедшее как теракт. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не угрожает опасность.
На Вестминстерском мосту неподалеку от британского парламента произошла стрельба, сообщает Reuters. По словам фотографа агентства, оказавшегося на месте событий, ранены более десятка человек. Кроме того, журналисты утверждают, что на мосту лежат несколько пострадавших, истекающих кровью.
Лидер палаты общин Дэвид Лидингтон также рассказал депутатам о нападении на полицейского на территории возле парламента. По его словам, злоумышленник ранил стража порядка ножом, после чего был застрелен.
Депутатам, находящимся в Вестминстерском дворце, запрещено покидать его, передает BBC News. Здание парламента и прилегающая к нему территория блокированы вооруженными силовиками.
Между тем, как сообщает РИА Новости, полиция рассматривает произошедшее как теракт.
Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не угрожает опасность в связи с инцидентом со стрельбой у здания парламента, сообщил официальный представитель премьера.
"Премьер в безопасности", — сказал он британским журналистам, отказавшись отвечать на вопрос о том, где в момент стрельбы находилась Мэй.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Toby Melville / Reuters.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849952-7c20c5c4d91d2a3aee4427a4ec421422
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...