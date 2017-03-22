Возле британского парламента обстреляли людей

На Вестминстерском мосту неподалеку от британского парламента произошла стрельба, сообщает Reuters. По словам фотографа агентства, оказавшегося на месте событий, ранены более десятка человек. Кроме того, журналисты утверждают, что на мосту лежат несколько пострадавших, истекающих кровью.





Лидер палаты общин Дэвид Лидингтон также рассказал депутатам о нападении на полицейского на территории возле парламента. По его словам, злоумышленник ранил стража порядка ножом, после чего был застрелен.





Депутатам, находящимся в Вестминстерском дворце, запрещено покидать его, передает BBC News. Здание парламента и прилегающая к нему территория блокированы вооруженными силовиками.





Между тем, как сообщает РИА Новости , полиция рассматривает произошедшее как теракт.





Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не угрожает опасность в связи с инцидентом со стрельбой у здания парламента, сообщил официальный представитель премьера.





"Премьер в безопасности", — сказал он британским журналистам, отказавшись отвечать на вопрос о том, где в момент стрельбы находилась Мэй.











