Опубликовано видео с места стрельбы у британского парламента
22 марта 2017, 22:01
По предварительным данным пострадало 12 человек. Точное количество пострадавших уточняется.
Появились видео с места стрельбы у британского парламента, сообщает РИА Новости.
Работа парламента приостановлена. Сообщается, что полиция рассматривает произошедшее как теракт. По предварительным данным пострадало 12 человек. Точное количество пострадавших уточняется.
Фото: Toby Melville / Reuters.
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