Опубликованы первые фотографии из Лондона, где у здания парламента произошёл теракт
22 марта 2017, 22:42
По разным данным пострадало более 10 человек.
В центре Лондона возле Вестминстерского дворца произошла стрельба. Полиция города расценивает инцидент как теракт, пока не будет доказано обратное, сообщает rt.com.
Практически одновременно со стрельбой возле парламента на Вестминстерском мосту черный внедорожник сбил нескольких прохожих. В общей сложности в двух происшествиях пострадало по разным данным более 10 человек. Сотрудники Вестминстера эвакуированы. Площадь перед парламентом оцеплена, близлежащие станции метро закрыты.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: Reuters/ AFP.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849956-3170b6ff2490a119812d571afb59927f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...