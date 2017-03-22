Опубликованы первые фотографии из Лондона, где у здания парламента произошёл теракт

По разным данным пострадало более 10 человек.

В центре Лондона возле Вестминстерского дворца произошла стрельба. Полиция города расценивает инцидент как теракт, пока не будет доказано обратное, сообщает сообщает rt.com





Практически одновременно со стрельбой возле парламента на Вестминстерском мосту черный внедорожник сбил нескольких прохожих. В общей сложности в двух происшествиях пострадало по разным данным более 10 человек. Сотрудники Вестминстера эвакуированы. Площадь перед парламентом оцеплена, близлежащие станции метро закрыты.









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