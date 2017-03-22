Елизавета II находилась менее чем в километре от теракта в центре Лондона

Королева Великобритании Елизавета II находилась в Букингемском дворце на момент предполагаемого теракта в центре Лондона. Здание находится менее чем в километре от места атаки, сообщает сообщает Life





Британские СМИ подчёркивают, что информацию о местоположении королевы подтверждает поднятый над дворцом королевский штандарт.





Напомним, злоумышленник сбил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, а затем атаковал полицейского. В ответ сотрудники правоохранительных органов начали стрельбу. На данный момент предполагается, что это был теракт.



