Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Елизавета II находилась менее чем в километре от теракта в центре Лондона

22 марта 2017, 22:47

Информацию о местоположении королевы подтверждает поднятый над дворцом королевский штандарт.


Королева Великобритании Елизавета II находилась в Букингемском дворце на момент предполагаемого теракта в центре Лондона. Здание находится менее чем в километре от места атаки, сообщает Life.

Британские СМИ подчёркивают, что информацию о местоположении королевы подтверждает поднятый над дворцом королевский штандарт.

Напомним, злоумышленник сбил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, а затем атаковал полицейского. В ответ сотрудники правоохранительных органов начали стрельбу. На данный момент предполагается, что это был теракт.

Маргарита Синютина.

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...