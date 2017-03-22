Елизавета II находилась менее чем в километре от теракта в центре Лондона
22 марта 2017, 22:47
Информацию о местоположении королевы подтверждает поднятый над дворцом королевский штандарт.
Королева Великобритании Елизавета II находилась в Букингемском дворце на момент предполагаемого теракта в центре Лондона. Здание находится менее чем в километре от места атаки, сообщает Life.
Британские СМИ подчёркивают, что информацию о местоположении королевы подтверждает поднятый над дворцом королевский штандарт.
Напомним, злоумышленник сбил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, а затем атаковал полицейского. В ответ сотрудники правоохранительных органов начали стрельбу. На данный момент предполагается, что это был теракт.
Маргарита Синютина.
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев.
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