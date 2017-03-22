Число жертв теракта в Лондоне выросло до двух

Ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции.

Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до двух . Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, передает . Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, передает РИА Новости





Два инцидента произошли днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.





Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате теракта в Лондоне скончалась. Также медики заявили, что остальные пострадавшие получили "катастрофические ранения".





Все новости по теме читайте здесь



