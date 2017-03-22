Число жертв теракта в Лондоне выросло до двух
22 марта 2017, 23:05
Ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции.
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до двух. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
Два инцидента произошли днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.
Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате теракта в Лондоне скончалась. Также медики заявили, что остальные пострадавшие получили "катастрофические ранения".
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Фото: AP Photo/ PA/Stefan Rousseau.
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