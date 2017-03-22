Facebook активировал опцию "безопасности" после теракта в Лондоне
22 марта 2017, 23:29
Таким образом люди могут узнать, не находятся ли их близкие в месте атаки.
Facebook активировал опцию "Проверка безопасности", чтобы люди могли узнать, не находятся ли их близкие в месте атаки в Лондоне, передает Life.
Напомним, неизвестный за рулём авто наехал на пешеходов на тротуаре Вестминстерского моста, а после, ускорившись, врезался в ограду у здания парламента. По последним данным, два человека погибли.
Светлана Купчинская.
Фото: REUTERS/Hannah McKay.
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