Facebook активировал опцию "безопасности" после теракта в Лондоне

Таким образом люди могут узнать, не находятся ли их близкие в месте атаки.

Facebook активировал опцию "Проверка безопасности", чтобы люди могли узнать, не находятся ли их близкие в месте атаки в Лондоне, передает передает Life





Напомним, неизвестный за рулём авто наехал на пешеходов на тротуаре Вестминстерского моста, а после, ускорившись, врезался в ограду у здания парламента. По последним данным, два человека погибли.





Светлана Купчинская.

Фото: REUTERS/Hannah McKay.







