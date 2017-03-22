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Facebook активировал опцию "безопасности" после теракта в Лондоне

22 марта 2017, 23:29

Таким образом люди могут узнать, не находятся ли их близкие в месте атаки.


Facebook активировал опцию "Проверка безопасности", чтобы люди могли узнать, не находятся ли их близкие в месте атаки в Лондоне, передает Life.

Напомним, неизвестный за рулём авто наехал на пешеходов на тротуаре Вестминстерского моста, а после, ускорившись, врезался в ограду у здания парламента. По последним данным, два человека погибли.

Светлана Купчинская.

Фото: REUTERS/Hannah McKay.



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