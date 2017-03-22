Сапёры ищут бомбу в автомобиле террориста, наехавшего на толпу в центре Лондона

Автомобиль сбил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне. Есть вероятность нахождения в авто бомбы.

На месте теракта в центре Лондона работают сапёры, сообщает Sky News. По информации телеканала, в автомобиле, в котором находился преступник, может находиться взрывное устройство, передает передает Life





Напомним, автомобиль сбил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого злоумышленник вышел из машины и атаковал полицейского ножом. Сотрудники правоохранительных органов в ответ открыли огонь и ликвидировали нападавшего.



