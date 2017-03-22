Сапёры ищут бомбу в автомобиле террориста, наехавшего на толпу в центре Лондона
22 марта 2017, 23:33
Автомобиль сбил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне. Есть вероятность нахождения в авто бомбы.
На месте теракта в центре Лондона работают сапёры, сообщает Sky News. По информации телеканала, в автомобиле, в котором находился преступник, может находиться взрывное устройство, передает Life.
Напомним, автомобиль сбил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого злоумышленник вышел из машины и атаковал полицейского ножом. Сотрудники правоохранительных органов в ответ открыли огонь и ликвидировали нападавшего.
Евгений Грин.
Фото: REUTERS/Hannah McKay.
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