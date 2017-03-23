Сборная Казахстана в товарищеском матче проиграла Кипру

Сборная Казахстана в товарищеском матче в Ларнаке уступила Кипру - 1:3.





Довольно интересная игра с непростым соперником ожидалась в первом поединке национальной команды Казахстана в 2017 году. Подогревало интерес то, что она должна была стать дебютной для россиянина Александра Бородюка у ее руля, но к сожалению не показывалась по телевидению.





Стартовый состав казахстанской дружины оказался несколько экспериментальным, поэтому очень интересно бы было посмотреть на это действо, а пытавшихся угадать, кто же будет играть в основе — Алексей Щеткин или Сергей Хижниченко ждал сюрприз, их там вобще не было. Гости, коими был Казахстан, довольно неплохо начали, и какое-то, продолжительное время контролировали мяч, пытались прессинговать, но ничего опасного не создали. Киприоты очнулись минуте к 20-й, постепенно захватив инициативу на поле. Что не помогло им избежать гола от Таната Нусербаева. Удивительно, но и после этого хозяева не стали действовать активнее, казахстанцы особо не мудрствуя, создавали моменты, не опасные, однако возле штрафной кружили. Первая половина завершалась довольно спокойно, противостояние действительно было товарищеским.





Казалось, во второй половине Кипр должен прибавить, даже, если главный тренер хотел просмотреть в деле молодежь, и так и произошло, давление на ворота Стаса Покатилова пошло, и не останавливалось до гола Нестора Митидиса. Это помогло киприотам поверить в себя, они стали действовать увереннее, настырно действовали в атаке и, несмотря на частые «ответки» казахстанцев выглядели сильнее. И тут казахстанцев «понесло», сначала Фанос Кателарис, а затем Димитрис Христофи поражали ворота нашей сборной. Все стало понятно, как только киприоты прибавили, гости рассыпались как карточный домик. Интересно, что при всем этом, Казахстан довольно неплохо владел мячом, что напомнило алматинский «Кайрат», на старте прошлого сезона, когда команда проигрывала, при в целом наличии игры, какой-то своей, особенной, от Александра Бородюка. Ну а нам стоит надеяться, что это была всего лишь репетиция, и в следующем матче мы увидим другую команду.





26 марта в 22:00 по Астане Казахстан в Ереване встретится с Арменией в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2018.





Кипр — Казахстан 3:1 (1:0)

Голы: Нусербаев 29 (0:1), Митидис 56 (1:1), Кателарис 62 (2:1), Христофи 67 (3:1)

Кипр: Панаги, Стилиану, Валентинос, Хараламбидес, Александру, Лабан, Артиматас, Митидис, Григорис, Макрис, Кателарис

Казахстан: Покатилов, Малый, Куат, Тунгышбаев, Тагыберген, Исламхан, Нургалиев, Суюмбаев, Нусербаев, Шомко, Бейсебеков

Главный судья: Роберт Харви (Ирландия)

22 марта. Ларнака. «Антонис Пападопулос».







