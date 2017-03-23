Казахстанским туристам в Лондоне дали рекомендации по безопасности
23 марта 2017, 00:21
На данный момент информации о пострадавших казахстанцах нет.
Казахстанским туристам, находящимся в Лондоне, рекомендуется быть бдительными, соблюдать спокойствие, избегать массовых скоплений людей и следовать указаниям местных властей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали, передает Zakon.kz.
Марат Игали также сообщил, что данных о пострадавших казахстанских гражданах нет.
В МИД РК ранее сообщили, что казахстанские дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами. Выясняется информация о возможных пострадавших казахстанцах.
Напомним, 22 марта, около 20:40 по времени Астаны в центре Лондона произошло два нападения. Вооруженный мужчину открыл стрельбу около здания парламента, также на Вестминстерском мосту автомобиль сбил несколько человек. На данный момент известно о двух погибших, количество пострадавших составило более 10 человек. Данные уточняются.
Полиция Лондона расценивает произошедшее как "террористический инцидент, пока не будет доказано обратное". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула здание парламента сразу после атаки.
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Фото: Reuters.
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