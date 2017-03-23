Теракт в Лондоне осуществил один человек
23 марта 2017, 00:39
В результате теракта погибли четыре человека, ранены, минимум, двадцать.
Теракт у здания парламента в Лондоне осуществил один человек. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули, передает РИА Новости.
"Мы располагаем информацией только об одном человеке. Однако в рамках меры предосторожности в ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе, на транспорте", — сказал он.
Ранее в СМИ циркулировали слухи о том, что террористов было двое и что полиция якобы ведет розыск второго злоумышленника.
В результате теракта погибли четыре человека, ранены, минимум, двадцать.
Мария Табак.
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Фото: AP Photo/ Kirsty Wigglesworth.
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