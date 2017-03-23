Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Посетители лондонского колеса обозрения эвакуированы

23 марта 2017, 00:49

На колесе были заблокированы сотни людей, а администрация аттракциона заявляла, что туристы удерживаются на колесе до подтверждения безопасности района.


Все посетители лондонского колеса обозрения, остававшиеся на нем после произошедшего неподалеку теракта, выведены с аттракциона, сообщила администрация, передает РИА Новости.

Ранее газета Sun писала, что на колесе заблокированы сотни людей, а администрация аттракциона заявляла, что туристы удерживаются на колесе до подтверждения безопасности района.

"Мы можем подтвердить, что все гости выпущены с аттракциона", — сообщила в Twitter к вечеру администрация колеса.

​Инцидент произошел днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. По данным полиции, четыре человека погибли, по меньшей мере 20 получили ранения, в том числе сотрудники полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

Денис Ворошилов.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: REUTERS/ Stefan Wermuth.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...