Посетители лондонского колеса обозрения эвакуированы

На колесе были заблокированы сотни людей, а администрация аттракциона заявляла, что туристы удерживаются на колесе до подтверждения безопасности района.

Все посетители лондонского колеса обозрения, остававшиеся на нем после произошедшего неподалеку теракта, выведены с аттракциона, сообщила администрация, передает передает РИА Новости





Ранее газета Sun писала, что на колесе заблокированы сотни людей, а администрация аттракциона заявляла, что туристы удерживаются на колесе до подтверждения безопасности района.





"Мы можем подтвердить, что все гости выпущены с аттракциона", — сообщила в Twitter к вечеру администрация колеса.





​Инцидент произошел днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. По данным полиции, четыре человека погибли, по меньшей мере 20 получили ранения, в том числе сотрудники полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.





Денис Ворошилов.





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