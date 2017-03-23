Посетители лондонского колеса обозрения эвакуированы
23 марта 2017, 00:49
На колесе были заблокированы сотни людей, а администрация аттракциона заявляла, что туристы удерживаются на колесе до подтверждения безопасности района.
Все посетители лондонского колеса обозрения, остававшиеся на нем после произошедшего неподалеку теракта, выведены с аттракциона, сообщила администрация, передает РИА Новости.
Ранее газета Sun писала, что на колесе заблокированы сотни людей, а администрация аттракциона заявляла, что туристы удерживаются на колесе до подтверждения безопасности района.
"Мы можем подтвердить, что все гости выпущены с аттракциона", — сообщила в Twitter к вечеру администрация колеса.
Инцидент произошел днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. По данным полиции, четыре человека погибли, по меньшей мере 20 получили ранения, в том числе сотрудники полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.
Денис Ворошилов.
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Фото: REUTERS/ Stefan Wermuth.
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