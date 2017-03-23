«Сарыарка» завершила сезон в ВХЛ

Счет в серии: 4:2 в пользу «Зауралья».

В шестом матче 1/4 плей-офф ВХЛ в Кургане карагандинская «Сарыарка» сыграла с местным «Зауральем».





В первом периоде шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке Валерий Поляков, Иван Фищенко из «Сарыарки» поразили по разу ворота курганцев. В третьем отрезке игры Вячеслав Андрющенко из Кургана «размочил» счет, а Евгений Виксна вывел игру в овертайм. Во втором овертайме победу курганцам принес Вячеслав Андрющенко.





«Зауралье» — «Сарыарка» 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Счет в серии: 4:2





Шайбы:

0:1 — 30:02 Поляков (Михеев, Юксеев). В большинстве

0:2 — 32:50 Фищенко. В меньшинстве

1:2 — 56:53 Андрющенко (Сулимов). В большинстве

2:2 — 59:46 Виксна (Михеев, Сироткин). В равенстве

3:2 — 81:17 Андрющенко. В равенстве





Вратари: Гафиуллин — Гелашвили

Штраф: 30:26 (6:6, 6:14, 16:4, 2:2, 0:0).







