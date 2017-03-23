В лондонском теракте пострадали пять туристов из Южной Кореи
23 марта 2017, 01:32
Среди пострадавших также были учащиеся французского лицея, которые находились в Лондоне на экскурсии.
Пять туристов из Южной Кореи получили ранения в результате нападения в столице Великобритании в среду. Об этом пишет газета газета Daily Mail, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что среди пострадавших также были учащиеся французского лицея, которые находились в Лондоне на экскурсии.
Представитель туристического агентства также сообщил, что один из раненых корейцев находится в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. По данным полиции, четыре человека погибли, в том числе полицейский и нападавший, по меньшей мере 20 человек получили ранения, в том числе сотрудники полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.
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Фото: AP Photo/ PA/Victoria Jones.
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