В лондонском теракте пострадали пять туристов из Южной Кореи

Среди пострадавших также были учащиеся французского лицея, которые находились в Лондоне на экскурсии.

Пять туристов из Южной Кореи получили ранения в результате нападения в столице Великобритании в среду. Об этом пишет газета газета Daily Mail, передает Об этом пишет газета газета Daily Mail, передает РИА Новости





Ранее сообщалось, что среди пострадавших также были учащиеся французского лицея, которые находились в Лондоне на экскурсии.





Представитель туристического агентства также сообщил, что один из раненых корейцев находится в тяжелом состоянии.





Инцидент произошел днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. По данным полиции, четыре человека погибли, в том числе полицейский и нападавший, по меньшей мере 20 человек получили ранения, в том числе сотрудники полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.





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