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МИД РК: Сведений о пострадавших казахстанцах при теракте в Лондоне нет

23 марта 2017, 01:52

Ранее казахстанским туристам дали рекомендации по безопасности.


К этому часу сведений о гражданах Казахстана среди пострадавших в результате теракта в Лондоне нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, передает Zakon.kz.

"Наши дипломаты в контакте с полицией города продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и выступили с предупреждением для казахстанцев, находящихся сейчас в столице Великобритании", - написал Жайнаков.



Ранее казахстанским туристам дали рекомендации по безопасности. Соотечественникам рекомендуется быть бдительными, соблюдать спокойствие, избегать массовых скоплений людей и следовать указаниям местных властей.

Напомним, 22 марта, около 20:40 по времени Астаны в центре Лондона произошел теракт. По предварительным данным, неизвестный на машине протаранил пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду около британского парламента. По данным полиции погибли четверо человек. Еще 20 получили ранения. Среди пострадавших — пять туристов из Южной Кореи и трое французских лицеиста, со своим классом посещавших одну из главных лондонских достопримечательностей.

После этого неизвестный (предположительно, водитель этого же автомобиля) напал на полицейских, ранив двоих и убив еще одного правоохранителя. Сам нападавший был ликвидирован. Скотланд-Ярд классифицировал произошедшее как теракт.

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Фото: today.kz.

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