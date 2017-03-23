Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

23 марта местами по республике ожидаются осадки

23 марта 2017, 06:00

Сохраняются гололед, туманная и ветреная погода.


С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки. Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью местами – туман.

В Южно-Казахстанской области ожидаются местами туман, гроза и усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гроза.

В Мангыстауской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем 8°, преимущественно облачно.

В Астане днем 1°, преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: kazpravda.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...