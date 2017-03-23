23 марта местами по республике ожидаются осадки
23 марта 2017, 06:00
Сохраняются гололед, туманная и ветреная погода.
С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки. Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью местами – туман.
В Южно-Казахстанской области ожидаются местами туман, гроза и усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Кызылординской области местами ожидаются туман, гроза.
В Мангыстауской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем 8°, преимущественно облачно.
В Астане днем 1°, преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: kazpravda.kz.
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