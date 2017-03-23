СМИ назвали имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

Стало известно имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне. Об этом сообщило британское издание The Independent.





По его сведениям, мужчину зовут Абу Иззадин (Abu Izzadeen). Также газета отметила, что предполагаемый исполнитель атаки давно известен властям из-за своих связей с терроризмом и некоторое время провел в тюрьме за сбор средств в экстремистских целях, подстрекательство и пропаганду терроризма. Однако позднее публикации были удалены.





Как пишет электронная версия издания The Daily Mail, в начале выпуска новостной программы на телеканале Channel 4 журналист также сообщил со ссылкой на источник, что Иззадин является предполагаемым лондонским террористом, однако позднее заявил, что на этот счет есть сомнения.





По сведениям издания, затем адвокат Иззадина отверг эту версию и объяснил, что в настоящее время его клиент отбывает наказание в тюрьме. В финале программы эту информацию подтвердил брат Иззадина.





Абу Иззадин, также известный как Тревор Брукс, принял ислам в возрасте 17 лет. В январе 2016 года он был приговорен к тюремному заключению сроком на два года за нарушение британского закона о терроризме.





Ранее 22 марта сообщалось, что в результате атаки, совершенной возле здания парламента Великобритании в столице страны, погибли четверо, в том числе полицейский и предполагаемый террорист. Еще около 20 человек были ранены.





Полиция считает, что нападавший был один, однако из предосторожности в городе сохраняются повышенные меры безопасности.





Вечером в среду, 22 марта, в центре Лондона был совершен ряд нападений. Как рассказали очевидцы, на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пять человек, затем проследовал к зданию парламента. Там машину остановил полицейский. Находившийся в салоне человек ударил его ножом и был застрелен другим правоохранителем. Полиция расценила случившееся как теракт.









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