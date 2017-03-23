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В Алматы Volkswagen Golf снес бетонные ограждения и опрокинулся на крышу

23 марта 2017, 06:20

Водитель и пассажир VW, предположительно, были пьяны.


В Алматы произошло ДТП с участием Volkswagen Golf и Toyota Camry, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дорожная авария произошла по ул. Северное кольцо, в конце барахолки.

Водитель VW Golf следовал по ул. Северное кольцо в северном направлении. По словам очевидцев, водитель и пассажир авто были пьяны. Golf протаранил бетонный отбойник, который вылетел на полосу встречного движения. В этот момент по левой стороне в южном направлении ехал водитель Toyota Camry. Отбойник "прилетел в лоб" иномарке, отчего ее отбросило на правый ряд. Автомобиль остановился только через 30 метров.

VW Golf продолжил движение, по пути иномарка несколько раз ударилась об отбойники. У Volkswagen оторвало колесо. Автомобиль проехал еще 50 метров, после чего опрокинулся на крышу. В салоне VW обнаружили распитую бутылку водки.

В результате ДТП пострадали трое. Водителя и пассажира VW Golf госпитализировали. Водителя Toyota Camry осмотрели на месте.



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