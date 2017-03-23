Токаев выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

Вечером в среду, 22 марта, в центре Лондона был совершен ряд нападений. Как рассказали очевидцы, на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пять человек, затем проследовал к зданию парламента. Там машину остановил полицейский. Находившийся в салоне человек ударил его ножом и был застрелен другим правоохранителем. Полиция расценила случившееся как теракт. Погибли четверо, в том числе полицейский и предполагаемый террорист. Еще около 20 человек были ранены.