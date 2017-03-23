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Токаев выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

23 марта 2017, 06:37

В результате теракта погибли четверо, в том числе полицейский и предполагаемый террорист.


Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования семьям погибших при теракте в Лондоне, передает Zakon.kz.

"Выражаю искренние соболезнования жертвам ужасного террористического акта в Лондоне. Нам всем нужно держаться вместе, чтобы бороться со злом терроризма", - написал Токаев в Twitter.

Вечером в среду, 22 марта, в центре Лондона был совершен ряд нападений. Как рассказали очевидцы, на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пять человек, затем проследовал к зданию парламента. Там машину остановил полицейский. Находившийся в салоне человек ударил его ножом и был застрелен другим правоохранителем. Полиция расценила случившееся как теракт. Погибли четверо, в том числе полицейский и предполагаемый террорист. Еще около 20 человек были ранены.

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Фото: kt.kz.

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