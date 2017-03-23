"Евровидение-2017" не будет транслироваться в России

Никто транслировать "Евровидение" из Киева в 2017 году на территории России не будет. Такое решение принято после того, как Служба безопасности Украины 22 марта запретила на три года въезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой, сообщает сообщает Вести.ru





При этом в 2018 году, независимо от того, кто будет показывать конкурс "Евровидение" — ВГТРК или Первый канал, Россию на конкурсе будет представлять именно Юлия Самойлова. Как сообщили в ВГТРК, такова позиция руководителей крупнейших российских медиахолдингов.





Киеву не хватило здравого смысла, прокомментировал решение Службы безопасности Украины Первый канал. Большой глупостью назвал запрет на въезд Юлии Самойловой единственный российский исполнитель, которого Киев готов был видеть на Украине, Андрей Макаревич. Филипп Киркоров попросил всех участников "Евровидения" посвятить свои песни Юлии Самойловой.





Конкурс песни "Евровидение" пройдет в 2017 году в Киеве. 9 и 11 мая будут проведены полуфиналы, а финал состоится 13 мая. Киев получил право на проведение конкурса со скандалом. В 2016 году конкурс в Киев привезла певица Джамалла с песней "1944". Песня оказалась не новой, что противоречит правилам евроконкурса. Но Киев решил не останавливаться на скандалах. Киев уже уведомил Европейский вещательный союз (EBU) о запрете въезда на Украину российской конкурсантке Юлии Самойловой. Ей вменяется в вину приезд на концерт в Керчи в 2015 году. При этом Киев считает, что Самойлова нарушила украинское законодательство, приехав в российский Крым.



