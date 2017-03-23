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В Лондоне эвакуировали станцию метро из-за подозрительного предмета

23 марта 2017, 08:03

Движение наземного пассажирского транспорта по направлению к станции также временно прекращено.


Пассажиры станции Северный Гринвич (North Greenwich) лондонского метрополитена эвакуированы из-за сообщений о подозрительном предмете, пишет издание Daily Star, передает РИА Новости.

Сообщается, что движение наземного пассажирского транспорта по направлению к станции также временно прекращено.

В среду в одном из самых популярных у туристов мест британской столицы произошел теракт: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены — 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.

Фото: AP Photo/ Tim Ireland.

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