В Лондоне эвакуировали станцию метро из-за подозрительного предмета

Пассажиры станции Северный Гринвич (North Greenwich) лондонского метрополитена эвакуированы из-за сообщений о подозрительном предмете, пишет издание Daily Star, передает пишет издание Daily Star, передает РИА Новости





Сообщается, что движение наземного пассажирского транспорта по направлению к станции также временно прекращено.





В среду в одном из самых популярных у туристов мест британской столицы произошел теракт: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены — 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.



