В Лондоне эвакуировали станцию метро из-за подозрительного предмета
23 марта 2017, 08:03
Движение наземного пассажирского транспорта по направлению к станции также временно прекращено.
Пассажиры станции Северный Гринвич (North Greenwich) лондонского метрополитена эвакуированы из-за сообщений о подозрительном предмете, пишет издание Daily Star, передает РИА Новости.
Сообщается, что движение наземного пассажирского транспорта по направлению к станции также временно прекращено.
В среду в одном из самых популярных у туристов мест британской столицы произошел теракт: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены — 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.
Фото: AP Photo/ Tim Ireland.
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