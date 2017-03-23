Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
23 марта 2017, 08:52
Подозреваемый в стрельбе задержан.
В американском штате Висконсин произошла стрельба. В результате случившегося погибли четыре человека, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на полицию, передает РБК.
По данным агентства, инцидент произошел в городе Уэстон на севере штата в одном из банков. Подозреваемый в стрельбе задержан.
Несколько случаев стрельбы также произошли в местной юридической фирме и жилом комплексе. Там, по данным агентства, противостояние стрелявшего и сотрудников правоохранительных органов продолжалось несколько часов.
В полиции отметили, что все случаи стрельбы происходили с небольшими интервалами.
По факту случившегося проводится проверка.
В декабре 2016 года в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, неизвестный открыл стрельбу по стоящим у магазина людям. Как сообщал представитель полиции Ти Джей Смит, в результате стрельбы один человек погиб на месте, еще один скончался в госпитале.
Фото: rian.com.ua.
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