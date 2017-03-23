Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине

В американском штате Висконсин произошла стрельба. В результате случившегося погибли четыре человека, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на полицию, передает Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на полицию, передает РБК





По данным агентства, инцидент произошел в городе Уэстон на севере штата в одном из банков. Подозреваемый в стрельбе задержан.





Несколько случаев стрельбы также произошли в местной юридической фирме и жилом комплексе. Там, по данным агентства, противостояние стрелявшего и сотрудников правоохранительных органов продолжалось несколько часов.





В полиции отметили, что все случаи стрельбы происходили с небольшими интервалами.





По факту случившегося проводится проверка.





В декабре 2016 года в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, неизвестный открыл стрельбу по стоящим у магазина людям. Как сообщал представитель полиции Ти Джей Смит, в результате стрельбы один человек погиб на месте, еще один скончался в госпитале.



