СМИ узнали новые подробности теракта в Лондоне

Автомобиль марки Hyundai, на котором террорист совершил атаку в Лондоне, мог быть арендован в британском городе Бирмингеме. Об этом сообщает издание Express, передает Об этом сообщает издание Express, передает РИА Новости





По словам очевидцев, вечером в среду в Бирмингеме наблюдалось большое число полицейских машин. Издание пишет, что тревога была связана с сообщением о том, что машина совершившего атаку в Лондоне, была арендована в одном из пунктов проката города.





Однако телерадиокомпания Би-би-си сообщает, что имеются основания полагать, что автомобиль был арендован в городе Челмсфорд в графстве Эссекс.





Теракт произошел в 14.40 по местному времени (20.40 аст) в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.



