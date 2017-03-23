Столтенберг завил о важности контактов между Россией и НАТО
23 марта 2017, 09:46
Отношения между Россией и НАТО серьезно осложнились весной-летом 2014 года, после присоединения Крыма к РФ.
Поддержание связей между Россией и НАТО особенно важно в периоды повышенной напряженности. Как передает в среду, 22 марта, Reuters, об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил на полях прошедшей в Вашингтоне встрече представителей международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».
«Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали линии для военных и политических контактов открытыми», — цитирует его агентство.
Столтенберг также напомнил о состоявшихся в начале марта телефонных переговорах между председателем военного комитета НАТО генералом Петром Павелом и начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.
Ранее министерство обороны России сообщило, что 3 мирта по инициативе представителя НАТО впервые после заморозки отношений между сторонами состоялись переговоры. По данным российского оборонного ведомства, в телефонной беседе речь шла о проблемах безопасности, перспективах восстановления связей в военной сфере, предотвращении инцидентов и участии представителей альянса в проводимых Минобороны РФ международных мероприятиях.
Отношения между Россией и НАТО серьезно осложнились весной-летом 2014 года, после присоединения Крыма к РФ и обвинений Москвы во вмешательстве в конфликт на востоке Украины. Официальные контакты военных подобного статуса с этого момента не велись, хотя на уровне послов Совет Россия — НАТО собирался несколько раз.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Michaela Rehle / Reuters.
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