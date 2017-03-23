Назван способ спрогнозировать собственную смерть
23 марта 2017, 10:22
Исследователи обнаружили, что вероятность смерти человека была связана с его способностью правильно определить запах.
Ученые из Стокгольмского университета (Швеция) нашли способ, при помощи которого человек может спрогнозировать свою скорую смерть. По мнению авторов исследования, предвестником ухода из жизни является потеря обоняния, сообщает The Telegraph.
Специалисты в течение 10 лет наблюдали за 1774 шведами в возрасте 40-90 лет. В начале исследования гражданам было предложено пройти тест, в котором было необходимо определить 13 различных запахов.
Исследователи обнаружили, что вероятность смерти человека была связана с его способностью правильно определить запах. В среднем один неправильный ответ на тест означал повышение риска смерти (в течение периода исследования) на восемь процентов.
По мнению ученых, способность правильно определять запахи является одним из показателей здорового функционирования головного мозга. Нарушения в работе последнего, как считают эксперты, напрямую увеличивают риск смерти.
Источник: Lenta.ru.
Фото: x99 / Globallookpress.com.
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