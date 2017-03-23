Mazda врезалась в опору моста в Алматы

В Алматы произошло ДТП с участием Mazda 626 и Toyota Highlander , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Zakon.kz





Водитель Mazda двигался по пр. Сейфуллина в северном направлении. Подъехав к пересечению с пр. Райымбека, водитель стал совершать левый поворот, не пропуская встречный Toyota Highlander. Произошло столкновение, в результате которого Mazda развернулась в обратном направлении и врезалась в опору дорожного моста.





Пострадали трое - водитель Mazda и двое его пассажиров. Одного пассажира в бессознательном состоянии госпитализировали.





Водитель Mazda сошелся в словесной перепалке с женой водителя Toyota. Самого водителя увезли на медицинское освидетельствование. Женщина упрекала молодого водителя Mazda в несоблюдении ПДД, он же, в свою очередь, обвинял ее и мужа в нахождении в состоянии алкогольного опьянения.





Позже на место ДТП привезли водителя Toyota с результатами мед. экспертизы в которых была указана легкая степень алкогольного опьянения.



