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Mazda врезалась в опору моста в Алматы

23 марта 2017, 11:17

В ДТП пострадали трое.


В Алматы произошло ДТП с участием Mazda 626 и Toyota Highlander, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Mazda двигался по пр. Сейфуллина в северном направлении. Подъехав к пересечению с пр. Райымбека, водитель стал совершать левый поворот, не пропуская встречный Toyota Highlander. Произошло столкновение, в результате которого Mazda развернулась в обратном направлении и врезалась в опору дорожного моста.

Пострадали трое - водитель Mazda и двое его пассажиров. Одного пассажира в бессознательном состоянии госпитализировали.

Водитель Mazda сошелся в словесной перепалке с женой водителя Toyota. Самого водителя увезли на медицинское освидетельствование. Женщина упрекала молодого водителя Mazda в несоблюдении ПДД, он же, в свою очередь, обвинял ее и мужа в нахождении в состоянии алкогольного опьянения.

Позже на место ДТП привезли водителя Toyota с результатами мед. экспертизы в которых была указана легкая степень алкогольного опьянения.



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