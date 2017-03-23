Mazda врезалась в опору моста в Алматы
23 марта 2017, 11:17
В ДТП пострадали трое.
В Алматы произошло ДТП с участием Mazda 626 и Toyota Highlander, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Водитель Mazda двигался по пр. Сейфуллина в северном направлении. Подъехав к пересечению с пр. Райымбека, водитель стал совершать левый поворот, не пропуская встречный Toyota Highlander. Произошло столкновение, в результате которого Mazda развернулась в обратном направлении и врезалась в опору дорожного моста.
Пострадали трое - водитель Mazda и двое его пассажиров. Одного пассажира в бессознательном состоянии госпитализировали.
Водитель Mazda сошелся в словесной перепалке с женой водителя Toyota. Самого водителя увезли на медицинское освидетельствование. Женщина упрекала молодого водителя Mazda в несоблюдении ПДД, он же, в свою очередь, обвинял ее и мужа в нахождении в состоянии алкогольного опьянения.
Позже на место ДТП привезли водителя Toyota с результатами мед. экспертизы в которых была указана легкая степень алкогольного опьянения.
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