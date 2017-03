СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт снова стали разговаривать друг с другом

Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт стали снова общаться друг с другом через шесть месяцев после официального расставания. Главная причина примирения заключается в том, что семейные дрязги перестали попадать в прессу и мешать бракоразводному процессу, передает передает ТАСС





"Он (Питт) стал чувствовать себя гораздо счастливее. Ему доставляет облегчение то, что все перестало выплывать наружу", - сообщил в среду журнал People со ссылкой на источник. Согласно его данным, острота разногласий между парой в таких деликатных вопросах, как раздел имущества и определение порядка опеки над детьми, постепенно спала. "Это были тяжелые времена, но им удалось преодолеть их. Работа в этом направлении продвигается вперед", - добавил источник.





Подтверждением этих сведений стало недавнее интервью Джоли телекомпании ABC. Актриса и режиссер, наконец, позволила себе снова назвать Брэда замечательным отцом их шестерых детей. "Он всегда крайне положительно отзывался о материнских качествах жены. Их цель заключалась в том, чтобы разрешить все проблемы во имя детей и семьи", - заметил источник журнала.





В январе 41-летняя Джоли и 53-летний Питт договорились вести в дальнейшем бракоразводный процесс совершенно конфиденциально. Оба исполнителя обязались также "выступать единым фронтом во имя восстановления и воссоединения".





Джоли подала на развод, опасаясь за безопасность своих шестерых детей. Формально актриса сослалась на непреодолимые противоречия с Питтом и требует предоставить ей полное и неразделимое право растить детей. Она не против того, чтобы отец с ними изредка встречался. Актер же настаивает на своем праве полноценно участвовать в их воспитании.





Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только 23 августа 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых являются приемными. После подачи заявления на развод актриса вместе с потомством переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в той же Калифорнии.





Американская актриса, режиссер, сценарист, обладательница множества премий, в том числе "Оскар", дебютировала в кино в 1982 году. Известность пришла к ней после того, как она сыграла героиню видеоигр Лару Крофт в фильмах "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (Lara Croft: Tomb Raider , 2001) и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни" (Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life, 2003). Этот успех закрепили такие кассовые картины, как "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, 2005), "Особо опасен" (Wanted, 2008), "Солт" (Salt , 2010) и "Малефисента" (Maleficent, 2014). Джоли известна гуманитарной деятельностью и активной гражданской позицией, является послом доброй воли ООН, а с 2012 года - специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.





Брэд Питт завоевал в 2014 году премию "Оскар" за продюсирование фильма "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013). Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), "Семь лет в Тибете" (Seven Years in Tibet, 1997), "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Двенадцать друзей Оушена" (Ocean's Twelve, 2001), "Мистер и миссис Смит", "Тринадцать друзей Оушена" (Ocean's Thirteen, 2007).





