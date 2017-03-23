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На загоревшемся складе на Украине хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов

23 марта 2017, 11:50

Общая площадь арсенала — 368 гектаров.


Площадь пожара на складе боеприпасов в Харьковской области уточнят с беспилотника, всего на складе хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов, заявил в четверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает РИА Новости.

"Общая площадь арсенала — 368 гектаров и 138 тысяч тонн боеприпасов… Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

Фото: РИА Новости. МЧС РФ.

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